Huawei Band 7 in offerta su Amazon: la tua salute a portata di polso

Attualmente disponibile su Amazon a 49,90€, la Huawei Band 7 è una healt band che ti consente di controllare il tuo smartphone e mantenere sotto controllo tutti i parametri più importanti del tuo benessere fisico.

La Huawei Band 7 è caratterizzata da un design ultra-sottile e leggero. Con uno schermo AMOLED da 1,47 pollici e un peso di circa 16g, questa smartband si avvolge comodamente al tuo polso. Le cornici ultra-sottili delineano il contenuto sullo schermo, attirando l’attenzione sulle funzioni preferite. Lo schermo AMOLED, posizionato sul cinturino ad alta traspirabilità, sembra quasi fluttuare nell’aria.

La Huawei Band 7 utilizza la tecnologia Tru Series per monitorare la tua salute e il tuo benessere. Supporta il monitoraggio automatico e continuo di SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue) e della frequenza cardiaca. Quando i livelli di ossigeno o la frequenza cardiaca si discostano dai valori ideali, riceverai un avviso tramite una vibrazione automatica. Il tracker HUAWEI TruSleep 2.0 rende la qualità del sonno una priorità, identificando i sei principali disturbi del riposo. Il monitoraggio dello stress di HUAWEI TruRelax ti aiuta ad entrare nella tua zona di comfort in qualsiasi momento, fornendoti esercizi di respirazione guidata.

Con le sue 96 modalità di allenamento, la Huawei Band 7 ti supporta in una vasta gamma di attività, dalle corse al ciclismo, dal nuoto allo yoga. Il sistema fitness HUAWEI TruSport monitora metriche di alto livello come l’indice di capacità di corsa, il VO2Max, il tempo di recupero e i risultati dell’allenamento. Riceverai suggerimenti basati sui dati e potrai partecipare a divertenti prove di verifica come il TriRing. Le valutazioni e i suggerimenti sull’allenamento, inclusi il VO2max, il livello di affaticamento e lo stress dell’allenamento, possono variare a seconda dell’intensità e del tipo di attività. Non farti scappare questa offerta: oggi la Huawei Band 7 può essere tua a meno di 50€.

