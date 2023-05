Huawei Band 7 in offerta: monitora sport, sonno e anche livelli dello stress

L’Huawei Band 7 è un dispositivo intelligente per il fitness e il benessere che offre una serie di funzionalità avanzate. Compatibile con tutti i principali sistemi operativi per smartphone, può essere utilizzato con una vasta gamma di dispositivi. Il design dell’Huawei Band 7 è ultra-sottile e leggero, con uno schermo AMOLED da 1,47 pollici e un peso di circa 16g. Il cinturino ad alta traspirabilità avvolge comodamente il polso, mentre le cornici ultra-sottili del display attirano l’attenzione sulle funzioni preferite.

Oggi è disponibile su Amazon a 49,00€, con un discreto risparmio rispetto al suo normale prezzo di listino. È una delle smart band più apprezzate sul mercato e per ottimi motivi.

Lo schermo AMOLED sembra quasi fluttuare nell’aria, offrendo un’esperienza visiva accattivante. Il peso effettivo può variare leggermente a causa delle differenze tra i prodotti. Per quanto riguarda la salute e il benessere, l’Huawei Band 7 supporta il monitoraggio automatico e continuo della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e della frequenza cardiaca. Quando i livelli di ossigeno o la frequenza cardiaca si discostano dai valori ideali, il dispositivo avvisa l’utente tramite una vibrazione automatica. Il tracker HUAWEI TruSleep 2.0 si concentra sulla qualità del sonno, identificando sei disturbi principali del riposo. Troviamo, poi, una funzione per il monitoraggio dello stress: HUAWEI TruRelax offre esercizi di respirazione per aiutare l’utente a raggiungere la propria zona di comfort in qualsiasi momento.

L’Huawei Band 7 offre anche un’ampia gamma di modalità di allenamento, ben 96 in totale. Queste modalità coprono una vasta gamma di attività, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e yoga. Il sistema fitness HUAWEI TruSport monitora metriche di alto livello come l’Indice di abilità di corsa, il VO2Max, il tempo di recupero e i risultati dell’allenamento. Fornisce suggerimenti basati sui dati e prove di verifica interessanti come TriRing, che rendono l’allenamento ancora più motivante. Le valutazioni e i suggerimenti sul workout, inclusi il VO2max, il livello di affaticamento e lo stress dell’allenamento, possono variare a seconda dell’intensità e del tipo di allenamento. In sintesi, l’Huawei Band 7 è un dispositivo compatto e leggero che offre funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, il benessere e l’allenamento. Con un design attraente e un’ampia gamma di modalità di allenamento, è un compagno ideale per le attività fisiche e per mantenere uno stile di vita sano.