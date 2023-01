Huawei Band 7: il 2023 inizia subito alla grande con Amazon (-17%)

Amazon ha scelto di sorprendere quanti ancora si stanno riprendendo dai botti dell’ultimo dell’anno con una serie di offerte a ripetizione da prendere al volo. Come quella che ha per protagonista Huawei Band 7, una delle migliori smartband in circolazione, in queste ore in sconto del 17% per un risparmio complessivo di 10 euro sul prezzo di listino (49,90 euro anziché 59,90 euro).

Già al prezzo di vendita normale è da considerarsi un best buy senza tempo, ma ora lo è ancora di più grazie allo sconto a sorpresa applicato da Amazon. In più l’articolo è venduto e spedito dal più grande marketplace al mondo, questo significa che puoi riceverlo a casa tua entro 24-48 ore senza pagare nulla per le spese di spedizione. In poche parole, quello che si chiama affare.

Chiamalo best buy: Huawei Band 7 subito in offerta su Amazon

La nuova smartband Huawei Band 7 colpisce subito per il rinnovato design ultra-sottile (9,99 mm per 16 grammi e un display da 1,47″) e i quattro diversi colori con cui viene venduta. Se te lo stai chiedendo sì, l’offerta Amazon copre tutte e quattro le colorazioni (Graphite Black, Wilderness Green, Flame Red e Nebula Pink). Oltre al design, un ulteriore punto di forza di Huawei Band 7 è la resistenza all’acqua fino a 5 ATM: in concreto significa che puoi lasciarlo al polso anche quando nuoti in piscina o al mare (fino a una profondità di 50 metri).

La nuova generazione porta novità interessanti anche sul fronte salute, dal monitoraggio continuo di SpO2 e frequenza cardiaca a quello del sonno e dello stress, con consigli mirati su come dormire meglio ed esercizi per la respirazione. Sono inoltre presenti 96 modalità di allenamento e un’autonomia che raggiunge fino a 14 giorni con un utilizzo standard.

Prendi al volo l’offerta di Amazon su Huawei Band 7 per risparmiare subito 10 euro e portare a casa una delle migliori smartband del mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.