Huawei Band 7, fitness tracker ECCELLENTE a prezzo FOLLE su Amazon

La settimana del Black Friday ti viene incontro dandoti la possibilità di acquistare la super smartband Huawei Band 7 al prezzo più economico di sempre grazie a questa offerta su Amazon. Infatti, complice uno sconto del 33%, il fitness tracker del colosso hi-tech precipita ad appena 39€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita con i servizi Prime.

Realizzata con materiali di buon livello e con una lavorazione che ti garantisce l’impermeabilità fino a 50 metri di profondità, la smartband ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

Il Black Friday di Amazon fa precipitare il prezzo dell’ottima Band 7 di Huawei

Oltre al bellissimo display AMOLED da 1.47 pollici e un corpo super sottile per non arrecarti fastidio durante l’utilizzo quotidiano, Huawei Band 7 è un mix perfetto di sensori e funzionalità hi-tech. Il sensore HR, ad esempio, non solo traccia costantemente il battito cardiacio a riposo e sotto sforzo, ma registra anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e monitora anche la qualità del sonno.

A tutto ciò, inoltre, si aggiungono anche ben 14 giorni di autonomia e il pieno supporto a 96 modalità di allenamento per migliorare la tua forma fisica e restare sempre in forma – per questo motivo viene considerata come un vero e proprio coach virtuale sempre a tua disposizione.

Quale migliore occasione di quella di oggi per allacciare al polso l’ottima smartband del colosso cinese? Metti subito nel carrello la Band 7 di Huawei fintanto che è in sconto del 33% con le consegne gratuite incluse con il servizio Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.