Huawei Band 7? Batteria da 14 giorni e 96 modalità sportive

Se vuoi una band che faccia il suo dovere senza scendere a compromessi, lasciati dire che Huawei Band 7 è quella da acquistare. Oltre a essere uscita veramente poco sul mercato, ha praticamente tutto quello di cui sei in cerca ed ha persino un prezzo riduttivo.

Pensa un po’, con il Black Friday subisce persino un ribasso del 33% ed ecco che crolla su Amazon a soli 39,90€. Fossi in te non aspetterei un secondo in più e la acquisterei all’istante.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Huawei Band 7, un prodotto al polso che vale come mille

Una volta che indossi una Huawei Band 7 stai sicuro che non te la levi più dal polso. Oltre al fatto che non hai bisogno perché la batteria dura fino a due settimane ed ha tutte le funzioni di cui sei in cerca, questo dispositivo è stato costruito per durare e non farsi mai male.

Con tanto di certificazione di impermeabilità fino a 50 metri di profondità, non hai limiti di utilizzo.

Cosa ti offre? Un display ampio e a colori che personalizzi come vuoi. Sensori di alto livello dedicati alla salute come il rilevatore della frequenza cardiaca, del sonno, dei livelli di ossigeno nel sangue. Se tutto questo non ti basta, ecco che ci sono anche le 96 modalità di allenamento tra cui scegliere.

Ovviamente la vita quotidiana non poteva essere lasciata da parte ed hai a disposizioni funzioni dedicata anche a quella.

Non perdere la tua occasione e porta a casa la tua Huawei Band 7 su Amazon a soli 39,90€ con gli sconti in corso.

