Huawei Band 7 a meno di METÀ prezzo: impossibile dire no (37€)

Huawei Band 7, ad un prezzo di molto inferiore ai 50 euro, si distingue per la sua completezza, leggerezza ed affidabilità in termini di autonomia. Un fitness tracker che offre numerose funzioni esclusive per lo sport e per il monitoraggio del benessere fisico. Perfetta compatibilità con HarmonyOS, Android ed iOS: va alla grande in abbinamento con qualsiasi smartphone.

Non perdere quest’opportunità, prima che la promozione termini: effettua l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto esorbitante del 52%, questa eccezionale smart band Huawei sarà tua con una spesa di appena 37 euro anziché 79 euro.

Minimo storico su Amazon per Huawei Band 7

Una spesa minima per avere accesso ad un’infinità di vantaggi. Grazie ad uno schermo AMOLED da 1,47 pollici con cornici sottili, un cinturino ad alta traspirabilità ed un peso di appena 16g, Huawei Band 7 è ideale per chi cerca un dispositivo leggero e confortevole da indossare. Nessun problema di durata, contando su una super batteria che garantisce fino a 14 giorni di utilizzo.

Con la tecnologia Tru Series per salute e benessere, la smart band di Huawei supporta il monitoraggio automatico e continuo di SpO2 e della frequenza cardiaca. Il sistema Huawei TruSleep 2.0 fa del tuo sonno una priorità, identificando i sei principali disturbi del riposo, mentre il monitoraggio dello stress con Huawei TruRelax ti aiuta a rilassarti con efficaci esercizi per la respirazione.

Infine, con le 96 modalità di allenamento tonificante, puoi scegliere tra una vasta gamma di attività, dalla corsa al ciclismo, dal nuoto allo yoga, e tracciare facilmente i tuoi progressi. Le scorte sono limitate, fai in fretta e metti nel carrello la tua nuova Huawei Band 7 a meno di metà prezzo: la riceverai a casa in brevissimo tempo e non vedrai l’ora di averla al polso.