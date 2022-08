HUAWEI Band 7 a 49€ è l'offerta BOMBA che non ti aspetti

Tempo di portare a casa un wearable super premium a prezzo piccolissimo. HUAWEI Band 7, dispositivo di ultima generazione, è in super sconto grazie alle offerte Amazon di settembre. Adesso puoi portarlo a casa a 49,90€ appena, ma dovrai essere super veloce: completa l’ordine al volo e godi anche di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

HUAWEI Band 7 a gran prezzo su Amazon

Un assistente da polso di ultima generazione che vanta la presenza di un display AMOLED da ben 1,47″ ad altissima visibilità. Tutte le notifiche, gli avvisi, i promemoria, e non solo, sempre sotto controllo. Molto più che un fedele “segretario virtuale”, questo gioiellino di ben 96 modalità sportive: tu scegli la tua preferita e allenati. A tenere traccia di tutti i dati ci penserà il dispositivo. Il monitoraggio avviene in modo assolutamente capillare:

il sistema fitness TruSport rileva le metriche di alto livello come il Running Ability Index, il VO2Max, il tempo di recupero e I risultati dell’allenamento, con suggerimenti basati sui dati e interessanti prove di verifica TriRing.

Oltre a questo, si tratta naturalmente anche di un eccezionale compagno per monitorare la salute: battito cardiaco H24, livelli di stress, qualità del riposo notturno, stima della quantità di ossigeno nel sangue e non solo.

Per finire, eccellente l’autonomia energetica, che ti permetterà diverse ore di utilizzo senza dover ricorrere alla ricarica. Non perdere l’occasione del momento e porta adesso a casa HUAWEI Band 7 a 49,99€ appena. Completa l’ordine velocemente per approfittarne, godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.