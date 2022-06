Huawei Band 6, smartband STREPITOSA a prezzo REGALO (-34% su Amazon)

Inutile girarci intorno: l’ottima smartband Huawei Band 6 in offerta su Amazon con lo sconto del 34% rappresenta un’occasione più unica che rara per mettere le mani su uno tra i migliori fitness tracker attualmente disponibili sul mercato.

Ad appena 39€, infatti, il device di Huawei ti offre un mix perfetto tra design, caratteristiche hardware e sensori per tenere sotto controllo i più importanti parametri vitali e i tuoi allenamenti.

Huawei Band 6 crolla di prezzo con il 33% di sconto: cosa stai aspettando?

Con un corpo leggero ma robusto grazie all’anima in alluminio, la smartband di Huawei monta un bel pannello AMOLED da 1.47 pollici ad altissima risoluzione e con una buona luminosità: la puoi utilizzare all’aperto e al chiuso avendo sempre la certezza di leggere con precisione le informazioni mostrate a schermo, il che non è affatto un elemento di secondaria importanza per un device così economico.

Sul retro trova posto un precisissimo sensore HR che, grazie alla particolare tecnologia Huawei Truseen 4.0, registra la frequenza cardiaca 24/7 a riposo, sotto sforzo e anche durante la notte; in questo modo hai sempre a disposizione un quadro completo del tuo stato di salute in ogni momento della giornata. Inoltre, nonostante il prezzo molto economico, la smartband è un vero e proprio coach sempre a tua disposizione in grado di registrare le più importanti informazioni di 85 diverse modalità di allenamento anche per gli sport acquatici grazie all’impermeabilità fino a 50 metri.

Ad appena 39€ è praticamente impossibile ignorare questa offerta di Amazon, a maggior ragione quando si parla di una tra le migliori smartband mai realizzate da Huawei e in generale una delle più popolari sul mercato. Se la metti adesso nel carrello di Amazon ti arriva in appena 1 giorno lavorativo e senza costi di spedizione grazie ai servizi Prime; è o non è una vera occasione da non lasciarsi scappare?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.