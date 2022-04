Huawei Band 6 quasi a metà prezzo nel nuovo volantino Unieuro

Il nuovo Huawei Band 6 è uno smartwatch elegante e raffinato che, con il suo quadrante rettangolare dagli angoli smussati, ricorda molto gli orologi vintage di una volta. Piacevole alla vista, è capace di adattarsi a tutti gli outfit, dai più eleganti a quelli sportivi. Sì, perché non si tratta di un semplice orologio digitale touch. Al suo interno nasconde una tecnologia davvero raffinata.

Mettilo nel carrello a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro. È questa la super offerta del nuovo volantino di Unieuro, Risparmio Vero. Si tratta di una vera e propria occasione da cogliere al volo, prima che possano esaurirsi le scorte.

Il suo ampio Display AMOLED rende molto più visibile le notifiche e le informazioni che il suo sistema è in grado di registrare. La nuova batteria garantisce una durata incredibile, si parla di circa 2 settimane di autonomia tra una ricarica e l'altra. Inoltre, non solo è in grado di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, ma è anche in grado di vedere la quantità di ossigeno presente nel sangue, molto utile di questi tempi.

Huawei Band 6 è lo smartwatch che stavi sognando

Fiondati su Unieuro e metti subito nel carrello questo fantastico Huawei Band 6 a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Completo, affidabile e inimitabile, questo smartwatch diventerà il tuo compagno di avventure dal quale non vorrai più separarti.

Il suo design ha carattere e quindi può essere indossato tranquillamente da chi pratica sport, anche estremo. Nondimeno, le sue linee aggraziate ed eleganti lo rendono anche particolarmente adatto a un pubblico tutto al femminile. Nella sua colorazione Sakura Pink è davvero la fine del mondo.

Lo schermo FullView da 1,47″ è più grande del 148% e ti permette di selezionare fino a 96 modalità di allenamento in tutta comodità. In modo pratico e preciso monitora la qualità del tuo sonno grazie alla tecnologia TruSleep 2.0, oltre alla frequenza cardiaca e all'ossigenazione del sangue. Inoltre, molto apprezzato da tutte le donne, Huawei Band 6 ti aiuta a controllare facilmente il tuo personale calendario del ciclo mestruale. Riceverai avvisi discreti, ma puntuali in corrispondenza di un nuovo ciclo.

Scegli questo prezioso alleato al tuo polso. Acquista Huawei Band 6 a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Approfittando di questo forte sconto offerto da Unieuro lo stai pagando quasi la metà. Sbrigati però, perché le scorte potrebbero esaurirsi a breve.