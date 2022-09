Huawei Band 6, la smartband dei tuoi sogni a prezzo FOLLE (39€)

L’offerta Amazon di oggi sulla validissima smartband economica Huawei Band 6 è una di quelle che non è possibile lasciarsi scappare, a maggior ragione quando con appena 39€ hai la possibilità di allacciare al polso uno tra i migliori fitness tracker di sempre. Con uno sconto del 33% che fa crollare il prezzo di vendita al livello più basso di sempre, infatti, la smartband del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Non solo è molto economica, ma è anche realizzata con materiali di buon livello che ti assicurano tanti mesi di utilizzo senza temere di rovinarla: il cinturino in morbido silicone è resistente alle torsioni e agli stress meccanici, mentre il telaio in alluminio conferisce resistenza e leggerezza.

La bellissima smartband Huawei Band 6 crolla su Amazon ad appena 39€: cosa stai aspettando?

Il display ad alta risoluzione è super luminoso per assicurarti una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole, mentre sotto il cofano il sensore HR traccia costantemente il battito cardiaco (a riposo e sotto sforzo), monitora la qualità del sonno e anche la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Inoltre, per quanto leggera, la smartband di Huawei monta una batteria che ti assicura tantissime ore di utilizzo.

Non farti scappare questa incredibile occasione e metti subito nel carrello la bellissima smartband di Huawei fintanto che è disponibile al prezzo più conveniente di sempre, con tanto di consegna rapida in appena 1 giorno con i servizi Prime di Amazon. Ti assicuriamo che saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze nonostante il prezzo di appena 39€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.