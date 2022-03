Huawei Band 6 è in offerta su Amazon a un prezzo RIDICOLO (-37%)

L'offerta Amazon di oggi sull'ottima smartband Huawei Band 6 è di quelle che non si possono non prendere in considerazione, a maggior ragione se ti stai guardando attorno alla ricerca di una ghiotta offerta per acquistare un fitness tracker intelligente.

L'occasione di oggi ti permette di fare bingo: non solo hai la possibilità di sfruttare un incredibile sconto del 37% per acquistare Huawei Band 6 ad appena 37€, ma ti assicura anche di ricevere a casa uno tra i migliori wearable disponibili in questa fascia di prezzo ideale per gli sportivi o semplicemente per chi vuole avere più controllo sulla propria salute e non solo.

Huawei Band 6 è in offerta su Amazon a un prezzo a dir poco ridicolo (-37%)

Piccola, compatta, intelligente: sono solo alcune delle caratteristiche che hanno reso la smartband di Huawei un vero e proprio blockbuster. Il display AMOLED a colori è uno dei migliori della categoria e ti garantisce piena visibilità anche durante il giorno e sotto la luce diretta del sole, i sensori interni registrano i dati vitali più importanti in ogni momento della giornata dandoti modo di controllarli comodamente dal tuo dispositivo (Android o Apple fa lo stesso, sono entrambi supportati).

La smartband è anche un coach attento e sempre a tua disposizione: riconosce automaticamente 6 modalità di allenamento e offre il pieno supporto a più di 80 modalità di allenamento personalizzate. Inoltre, nonostante il prezzo economico, la smartband ti assicura fino a 14 giorni di autonomia con una singola carica: una volta allacciata al polso dimenticherai quando è stata l'ultima volta che l'hai messa in carica.

Cosa stai aspettando? Clicca subito questo link per ricevere la smartband a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione: tantissimi utenti la utilizzano già e ne sono rimasti folgorati. Diventerà il tuo accessorio hi-tech preferito di tutto il 2022, te lo garantiamo.