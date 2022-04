Huawei Band 6: a 39€ è la smartband che devi AVERE

Se hai la necessità di acquistare un dispositivo smart per gestire le notifiche in arrivo, tracciare i tuoi allenamenti e tenere sotto controllo la tua salute, l’offerta di Amazon sulla Huawei Band 6 è l’occasione che non puoi farti scappare per rispondere a queste necessità con un prodotto completo, bello e soprattutto funzionale.

Infatti, nonostante sia disponibile ad appena 39€, lo smart tracker di Huawei è il punto di riferimento in questa fascia di prezzo per via delle sue caratteristiche che solitamente si trovano solo su dispositivi molto più costosi.

Huawei Band 6 in offerta su Amazon è la smartband che non puoi non avere

Una su tutte, l’ottima tecnologia Truseen 4.0 di Huawei che ti permette di controllare in tempo reale la frequenza cardiaca e anche i valori di ossigeno nel sangue (SpO2). Ma non solo: la smartband è munita di un bel display AMOLED da 1.47 pollici ad alta risoluzione sempre ben visibile all’aperto e sotto la luce diretta del sole, impermeabilità fino a 5 ATM (indossale senza problemi in doccia o in piscina), una lunga autonomia che ti assicura fino a 14 giorni di utilizzo continuativo e il monitoraggio completo della qualità del sonno.

Inoltre, la smartband è in grado di tracciare con precisione fino a 85 modalità di allenamento personalizzate e più di 1’ modalità di allenamento professionali: allacciala al polso per tracciare le prestazioni durante l’allenamento e controlla i dati in tempo reale sul tuo smartphone per capire dove migliorare.

Cosa stai aspettando? Acquista subito la smartband di Huawei e allacciala al polso per tracciare i dati sulla salute e per ricevere le notifiche in tempo reale da qualunque smartphone (iOS di Apple e Android). Tantissime persone l’hanno già acquistata e sono rimasti increduli della qualità del dispositivo nonostante il prezzo economico. Non farti scappare questa occasione d’oro per riceverla in appena 1 giorno e senza costi aggiuntivi di spedizione.

