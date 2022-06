HUAWEI Band 6 a 29€ è IMPERDIBILE: sconto 50% su Amazon

HUAWEI Band 6 è in sconto del 50%. Uno smartband di punta, che porti a casa al prezzo di un prodotto super economico. Ricco di funzionalità, display AMOLED e un appeal estetico pazzesco. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon e portalo a casa a 29€ circa appena invece del doppio. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

HUAWEI Band 6 a metà prezzo su Amazon

Un dispositivo bellissimo sotto il punto di vista estetico e non troppo ingombrante. L’ampio display AMOLED da 1,47″ non ingombra al polso perché si sviluppa in verticale. Eccellente la visibilità in qualsiasi contesto di luce ambientale: questo lo rende perfetto come assistente digitale, ma anche come personal trainer e supporto per la salute.

Finalmente, non servirà più prendere lo smartphone ogni volta che c’è un avviso o una notifica in arrivo: la gestisci in un attimo dal polso e risparmi tempo.

Controlla il battito cardiaco, ma anche la saturazione di ossigeno nel sangue e non solo: si tratta di un validissimo assistente per la salute. Mentre ti alleni, monitora le tue performance, anche quelle relative al nuoto. Puoi immergerlo in acqua fino 50 metri senza che subisca danni, come garantito dalla presenza della certificazione 5ATM. Le modalità di workout fra le quali scegliere sono decine: c’è senz’altro il tuo preferito.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon e porta adesso a casa l’eccezionale HUAWEI Band 6 a metà prezzo: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 29,99€ invece di 59,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.