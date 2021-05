Uno smart band eccezionale, che ora potete portarvi a casa a un prezzo irrisorio. Si tratta dell'Huawei Band 4 e ora potete acquistarlo a 22,90 euro su Amazon: un risparmio del 35%, che lo rende assolutamente irresistibile. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Huawei Band 4 in super offerta su Amazon

Huawei band 4 è un affidabile fitness tracker per l'utilizzo quotidiano. Ha uno schermo da 0.96 pollici TFT a colori con un forte contrasto e con una risoluzione di 160*80px. Il design con la porta USB integrata permette di ricaricarlo facilmente con qualsiasi caricatore USB.

Si tratta di un dispositivo molto leggero grazie al peso di soli 20 g e ha uno spessore di appena 12.5mm, quindi potete portarlo ovunque con facilità. Grazie ai dispositivi ottici professionali, al chip con intelligenza artificiale e Huawei Truseen 3.5 potete monitorare la vostra frequenza cardiaca con precisione e la qualità del sonno. Certificato dall'Università di Berne, Huawei Trusleep 2.0 traccia la vostra frequenza cardiaca mentre dormite per riconoscere le 4 fasi del sono e analizzarne la qualità.

Questo eccezionale wearable è pensato principalmente per lo sport, ma non solo. Infatti, oltre alle tante modalità di workout supportate, potrai anche sfruttarlo per la salute grazie a feature come il monitoraggio del battito cardiaco e il livello di ossigeno presente nel sangue.

Infine, sarà il vostro perfetto alleato per leggere direttamente dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone. Per accaparrarvi subito questo eccezionale Huawei Band 4 in super offerta su Amazon a 22,90 euro circa, tutto quello che dovete fare è completare l'acquisto prima che le scorte finiscano.

