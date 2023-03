HP Victus: il notebook da gaming scontato su Amazon da acquistare subito

Il notebook da gaming HP Victus è un prodotto di alta qualità che promette prestazioni eccezionali grazie ai suoi componenti avanzati. Attualmente scontato del 33% su Amazon, questo laptop rappresenta un’ottima opportunità per i gamer alla ricerca di un dispositivo potente e affidabile. Infatti, grazie a questa promozine su Amazon, oggi lo puoi acquistare al prezzo di soli 799,99 euro, ma non finiscono qui le sorprese, Grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero.

HP Victus: il notebook da gaming che tutti ti invidieranno

Il sistema operativo preinstallato sull’HP Victus è Windows 11 Home, ottimizzato appositamente per il gaming e le attività più esigenti, come il video editing e la grafica computerizzata. Inoltre, il notebook è dotato di un processore AMD Ryzen 5 5600H, che offre una velocità fino a 4,2GHz di frequenza di boost, 16 MB di cache L3, 6 core e 12 thread. Grazie a queste specifiche, il laptop offre un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, anche per i giochi più esigenti.

HP Victus dispone anche di una scheda grafica Nvidia Geforce RTX 3050 da 4GB GDDR6, che permette di sfruttare i giochi più recenti con ray-tracing migliorato e con la potenza di Ampere, l’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione. Questa scheda grafica garantisce un’esperienza di gioco incredibilmente realistica e immersiva, con immagini nitide e dettagliate.

La memoria dell’HP Victus è composta da un SSD da 512GB NVME PCIe M.2 ottimizzato per il gaming, di 16 GB DDR4 di Ram con una frequenza da 3200Mhz (2x8GB) e di 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi. Grazie a questi componenti, il laptop offre un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, con tempi di caricamento rapidi e una velocità di esecuzione elevata.

La tastiera dell’HP Victus è in formato full size retroilluminata e dispone di un tastierino numerico integrato, che permette di giocare comodamente in qualsiasi condizione di luce, posizione e luogo senza preoccuparsi delle zone d’ombra. Inoltre, il design del notebook è elegante e moderno, con un chassis grigio opaco e prese d’aria su tre lati, che garantiscono una ventilazione ottimale.

Questo notebook dispone inoltre di diverse porte, tra cui 1 USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin e 1 lettore di schede SD. Inoltre, la webcam HP Wide HD 720p garantisce una qualità dell’immagine eccellente, per una comunicazione video perfetta.

In conclusione, il notebook da gaming HP Victus è un prodotto di alta qualità che garantisce prestazioni eccezionali grazie ai suoi componenti avanzati. Attualmente scontato del 33% su Amazon, questo laptop rappresenta un’ottima opportunità per i gamer alla ricerca di un dispositivo potente e affidabile. Non perdere questa occasione se sei interessato e acquistalo subito ad un prezzo di soli 799,99 euro, le scorte si stanno esaurendo velocement.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.