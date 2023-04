HP Victus 16: PC da gaming ad alte prestazioni, oggi in super sconto

Il PC da gaming HP Victus 16 è un ottimo investimento per chiunque cerchi un dispositivo di gioco affidabile e di alta qualità. Grazie al suo sistema operativo Windows 11 Home ottimizzato per Giochi, Clients, Tools, piattaforme di Streaming, Video Editing, Computer Grafica e per le Suites Microsoft, il laptop è in grado di gestire qualsiasi gioco o applicazione in modo fluido e veloce. Inoltre, grazie ad un fantastico sconto del 33% su Amazon, questo PC oggi può essere tuo a soli 799,99 euro. Un risparmio netto di ben 400 euro, con la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce.

HP Victus 16: difficile trovare di meglio a questo prezzo

L’HP Victus 16 è dotato si un processore AMD Ryzen 5 5600H con scheda grafica AMD Radeon integrata per alte prestazioni offre una velocità fino a 4,2GHz di frequenza di boost, 16 MB di cache L3, 6 core, 12 thread, garantendo prestazioni di alto livello. Inoltre, il laptop è dotato di un SSD da 512 GB ottimizzato per il gaming, di 16 GB DDR4 di Ram con una frequenza da 3200 Mhz e di 25 GB di storage su Dropbox per 12 mesi, il che significa che non avrai problemi di spazio per salvare i tuoi giochi e applicazioni.

La scheda grafica Nvidia Geforce RTX 3050 da 4GB GDDR6, permette di sfruttare i giochi più recenti con ray-tracing migliorato e con la potenza di Ampere, l’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione, offrendo una grafica eccezionale. La tastiera retroilluminata full-size dell’HP Victus 16 con tastierino numerico integrato consente di giocare comodamente in qualunque condizione, posizione e luogo senza preoccuparsi delle zone d’ombra. Il design del laptop presenta un chassis grigio opaco, prese d’aria su tre lati, ventilazione a 5 vie e un sistema di raffreddamento integrato proprietario, il che garantisce che il dispositivo rimanga fresco anche durante le sessioni di gioco più intense. Il laptop ha uno spessore di 2,35 cm e un peso di 2,46 kg, il che lo rende anche abbastanza portatile per essere utilizzato ovunque tu voglia giocare.

In conclusione, se stai cercando un dispositivo di gioco affidabile, potente e conveniente, il PC da gaming HP Victus 16 è una scelta eccellente. Con uno sconto pazzesco del 33% su Amazon, questo laptop è ora più conveniente che mai, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo ad un prezzo competitivo di soli 799,99 euro, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.