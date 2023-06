HP Victus 16, la BESTIA in sconto: Intel Core i5-12500H e RAM 16GB (-410€)

Sei un appassionato di gaming alla ricerca di un dispositivo che possa offrirti un’esperienza di gioco senza precedenti? Allora, il notebook HP – Gaming Victus 16-d1011sl è quello che fa per te. Questo potente notebook è progettato per offrire prestazioni di gioco eccezionali, grazie a una serie di caratteristiche tecniche di alto livello.

Adesso è anche in enorme sconto su Amazon e puoi averlo a 1083€ circa invece di 1499€. Se non è già finito, completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Un ottimo PC alimentato da un processore Intel Core i5-12500H, che offre prestazioni di alto livello, raggiungendo una velocità fino a 4,5GHz di frequenza di boost. Inoltre, è dotato di 16GB di RAM DDR5 a 4800MHz e un SSD da 512GB NVME PCIe M.2, ottimizzato per il gaming. Queste specifiche tecniche garantiscono un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Il notebook è dotato di una scheda grafica Nvidia Geforce RTX 3060 da 6GB GDDR6. Questa potente scheda grafica permette di sfruttare i giochi più recenti con ray-tracing migliorato, grazie alla potenza di Ampere, l’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione. Ancora, dispone di un display da 16.1″ con risoluzione FHD (1920 x 1080p). Il display IPS offre colori vivaci e dettagli nitidi, rendendo ogni gioco un’esperienza visiva coinvolgente.

Dalla sua, questo concentrato di tecnologia presenta un design grigio opaco con prese d’aria su tre lati e un sistema di raffreddamento integrato proprietario. Nonostante le sue potenti specifiche, il notebook è sorprendentemente sottile e leggero, con uno spessore di 2,35 cm e un peso di 2,48 kg.

Per finire, offre una serie di opzioni di connettività, tra cui 1 USB Type-C, 3 USB Type-A, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin e 1 lettore di schede SD. Inoltre, è dotato di una Webcam HP Wide HD 720p per le tue videochiamate o streaming.

In conclusione, il notebook HP – Gaming Victus 16-d1011sl offre un’esperienza di gioco di alto livello a un prezzo accessibile. Che tu sia un giocatore hardcore o un appassionato di giochi casual, questo notebook è sicuro di soddisfare le tue esigenze di gioco. Completa adesso l’ordine su Amazon per averlo a 1083€ circa e risparmiare oltre 400€. Le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

