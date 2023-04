HP Victus 16 in offerta su Amazon: risparmia 400€ su questo laptop da gaming al top

Il laptop da gaming HP Victus 16 è l’ideale per chi cerca alte prestazioni e un’esperienza di gioco al top. Grazie al sistema operativo Windows 11 Home ottimizzato per il gaming, questo laptop è in grado di supportare piattaforme di streaming, video editing, computer grafica e suite Microsoft. Il processore AMD Ryzen 5 5600H con scheda grafica AMD Radeon integrata offre prestazioni elevate, raggiungendo una velocità fino a 4,2GHz di frequenza di boost, 16 MB di cache L3, 6 core, 12 thread.

Oggi questo fenomenale laptop da gaming può essere tuo ad un prezzo davvero interessante. L’HP Victus 16 è in offerta su Amazon, dove – per breve tempo – viene proposto a 799€ con uno sconto di 400€ sul suo normale prezzo di listino. Vi consigliamo di non farvelo scappare…

Inoltre, il laptop è dotato di 16GB DDR4 di Ram e un SSD da 512GB (NVME PCIe M.2), ottimizzato per il gaming. La scheda grafica Nvidia Geforce RTX 3050 da 4GB GDDR6 permette di sfruttare i giochi più recenti con ray-tracing migliorato e con la potenza di Ampere, l’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione. La tastiera full-size retroilluminata e il tastierino numerico integrato garantiscono un comfort di gioco in qualsiasi posizione e luogo.

. Il design del laptop è in grigio opaco, con prese d’aria su tre lati, ventilazione a 5 vie, sistema di raffreddamento integrato proprietario, tastiera in plastica riciclata, spessore di 2,35 cm e peso di 2,46 kg. Il laptop dispone di numerose porte, tra cui 1 USB Type-C, 3 USB Type-A, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin e 1 lettore di schede SD. La webcam HP Wide HD 720p completa l’esperienza. Inoltre, il laptop offre 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi. Se cerchi prestazioni elevate e un’esperienza di gioco straordinaria, il laptop da gaming HP Victus 16 è la scelta perfetta per te: ti consigliamo di approfittare dell’offerta e farlo tuo a 799€.

