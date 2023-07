HP Victus 15: PC da gaming con 400 euro di sconto su Amazon

L’eccezionale Notebook da gaming HP Victus 15 è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto imperdibile del 36% in occasione dei Prime Day. Con solamente poche ore rimanenti prima della chiusura dell’offerta a mezzanotte, gli appassionati di giochi non possono lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 699,99 euro e pagalo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se usi come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

HP Victus 15: l’occasione che stavi cercando

Il notebook HP Victus 15 è dotato del sistema operativo Windows 11 Home, appositamente ottimizzato per garantire prestazioni eccezionali nel gaming, nell’utilizzo di applicazioni, piattaforme di streaming, editing video, computer grafica e nell’utilizzo delle suite Microsoft. Con questo sistema operativo all’avanguardia, gli utenti possono godere di un’esperienza fluida e immersiva.

Il cuore del potente HP Victus 15 è rappresentato dal processore Intel Core i5 12450H con Intel Integrated SoC. Questo processore di ultima generazione offre prestazioni elevate, con una frequenza di boost fino a 4,4 GHz, 12 MB di cache L3, 8 core e 12 thread. Grazie a questa potenza di calcolo, gli utenti possono affrontare anche i giochi più esigenti senza problemi di rallentamenti o scatti.

Per quanto riguarda la memoria, l’HP Victus 15 è dotato di un SSD da 512 GB NVME PCIe M.2, ottimizzato per il gaming, e 16 GB di RAM DDR4 con una frequenza di 3200 MHz (2 x 8 GB). Questa combinazione di memoria offre tempi di avvio rapidi, tempi di caricamento ridotti e multitasking senza intoppi.

La scheda grafica Nvidia Geforce RTX 3050 da 4 GB GDDR6 è un’altra caratteristica di punta di questo notebook HP Victus 15. Con la potenza di Ampere e l’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione, questa scheda consente di sfruttare al massimo i giochi più recenti con ray-tracing migliorato. Il display da 15,6 pollici con risoluzione FHD (1920 x 1080p) offre un’esperienza visiva coinvolgente. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 9 ms, i giochi saranno fluidi e privi di sfocature. Inoltre, l’antiriflesso e la luminosità di 250 Nits assicurano una buona visibilità anche in ambienti luminosi.

In conclusione, il Notebook da gaming HP Victus 15 offre una combinazione impressionante di prestazioni, grafica di alta qualità e design elegante. Grazie al super sconto del 36% disponibile su Amazon durante i Prime Day, è un’opportunità da cogliere al volo per chi è alla ricerca di un laptop da gaming di qualità, ad un prezzo competitivo di soli 699,99 euro. Tuttavia, ricordate di approfittare dell’offerta prima della scadenza dei Prime Day a mezzanotte, le scorte a disposizione sono limitate.

