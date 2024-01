HP Victus 15: il notebook da gaming è in offerta a 779€ su Amazon

È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook da gaming a prezzo ridotto: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare HP Victus 15 al prezzo scontato di 779 euro, con un taglio netto rispetto al prezzo precedente. Il notebook è dotato del processore Intel Core i5-12450H e della scheda video NVIDIA RTX 3050. Da notare che in offerta c’è anche la versione con RTX 4050 che viene proposta a 949 euro. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HP Victus 15: è il notebook da gaming da prendere su Amazon a prezzo ridotto

Il notebook HP Victus 15 è dotato del processore Intel Core i5-12450H oltre che di 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Tra le specifiche troviamo anche la scheda video NVIDIA RTX 3050 ma c’è anche una variante, più potente, con RTX 4050. Il sistema operativo è Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP Victus 15 al prezzo scontato di 779 euro. Il notebook in questione, nella configurazione descritta in precedenza, è venduto e spedito da Amazon. C’è anche la versione con RTX 4050 che viene proposta al prezzo scontato di 949 euro. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.