HP Victus 15 con RTX 3050 Ti: l'offerta di Amazon manda il prezzo in frantumi

Il notebook HP Victus 15 è progettato per offrire prestazioni elevate e un’esperienza di gioco ottimizzata, con specifiche hardware di fascia alta e un design robusto e accattivante. Con un processore Intel Core i7 12700H e una scheda grafica Nvidia RTX 3050Ti da 4GB, questo laptop è in grado di gestire facilmente i giochi più recenti e le applicazioni più esigenti. Questo avanzato laptop oggi è in offerta su Amazon, dove può essere tuo a 999€, con un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Il sistema operativo Windows 11 Home ottimizzato per i giochi è preinstallato, offrendo una vasta gamma di funzionalità e strumenti per i giocatori, inclusi Xbox Game Pass, software di editing video e grafica, suite Microsoft e molto altro ancora. La potente CPU Intel Core i7 12700H offre prestazioni elevate, con una velocità di boost fino a 4,7GHz e 24MB di cache L3, garantendo un’esperienza fluida e reattiva anche durante le sessioni di gioco intense.

Il design del notebook HP Victus presenta un chassis grigio opaco con prese d’aria su tre lati e un sistema di raffreddamento integrato proprietario per mantenere le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco prolungate. La tastiera in plastica riciclata offre un’esperienza di digitazione confortevole, mentre lo schermo da 15,6″ FHD IPS con refresh rate di 144Hz assicura immagini nitide e fluide durante il gioco.

La memoria è composta da un SSD da 512GB NVME PCIe M.2 ottimizzato per il gaming e 16GB di RAM DDR4 con una frequenza di 3200MHz, garantendo tempi di caricamento veloci e una multitasking fluida. La scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050Ti da 4GB GDDR6 supporta il ray-tracing migliorato con la potenza di Ampere, offrendo un’esperienza visiva mozzafiato con giochi ad alta grafica.

Per quanto riguarda le porte, il notebook è dotato di una varietà di opzioni, tra cui 1 USB Type-C, 3 USB Type-A, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono e 1 lettore di schede SD. La webcam HP Wide HD 720p consente di effettuare videochiamate e conferenze in alta definizione.

Il notebook HP Victus 15 offre prestazioni elevate, un design robusto e una vasta gamma di funzionalità ideali per i giocatori e gli utenti che richiedono potenza e affidabilità in un laptop. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ad un ottimo prezzo!

