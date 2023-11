HP Smart Tank: SUPER sconto del 18% su Amazon

In occasione della settimana del Black Friday, Amazon offre un incredibile sconto del 18% sulla stampante HP Smart Tank 5105, rendendola un’affare imperdibile per chi cerca qualità e convenienza. Con funzionalità avanzate e prestazioni eccezionali, questa stampante è una scelta intelligente per soddisfare le esigenze di ogni utente. Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 147,99 euro.

HP Smart Tank: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche più sorprendenti è la durata eccezionale della HP Smart Tank. Grazie alla previsione di fino a tre anni di stampa inclusi, calcolati su una media di 150 pagine al mese, questa stampante offre una straordinaria affidabilità. La resa effettiva può variare a seconda del contenuto delle pagine stampate e di altri fattori, ma rimane tra le più elevate sul mercato.

Il sistema di ricarica di HP rende l’aggiunta di inchiostro un gioco da ragazzi. Il sensore automatico per il controllo del livello di inchiostro semplifica ulteriormente la gestione dei consumabili. Con il kit di inchiostro originale HP incluso nella confezione, la Smart Tank 5105 può stampare fino a 6.000 pagine in bianco e nero o a colori. Questo la rende ideale per utenti che richiedono una stampa di alta qualità a lungo termine.

L’usabilità è un punto di forza della HP Smart Tank. I pulsanti con illuminazione smart forniscono indicazioni chiare all’utente, semplificando l’esperienza di stampa. Inoltre, i flaconi di inchiostro sono identificati per colore, facilitando la ricarica senza il rischio di fuoriuscite.

Approfitta di questa straordinaria offerta sulla HP Smart Tank 5105 durante la settimana del Black Friday su Amazon. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di stampa con una stampante di alta qualità a un prezzo imbattibile di soli 147,99 euro. Affrettati, promozioni del genere non durano a lungo sul noto e-commerce.

