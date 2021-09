HP sfida il Surface Go3: ecco il nuovo tablet PC da 11"

HP presenta un tablet PC convertibile da 11 pollici con fotocamera flip da 13 MP, supporto ad una penna stilo capacitiva e molto altro ancora. Signore e signori, il rivale del Surface Go 3 è qui.

HP lancia la sfida a Microsoft

L'azienda americana ha annunciato il rilascio di un nuovo tablet da 11 pollici che può funzionare sia come device mobile che come laptop per la produttività mediante la tastiera esterna e la webcam rotante. Il nuovo gadget sarà in vendita a partire dal prossimo 11 dicembre ad un prezzo consigliato di 499 dollari. Pochi giorni fa invece, la società aveva annunciato il super PC AIO Envy da 34″.

Il tablet Microsoft Surface Go3 è il rivale di questo terminale. Di fatto, i due tablet si somigliano molto. L'annuncio di HP ha anche indicato che il nuovo device dispone di una fotocamera posteriore da 13 MP che può essere spostata verticalmente o orizzontalmente e può essere ruotata di 180 gradi per funzionare come una webcam.

Il nuovo tablet HP da 11 pollici può essere utilizzato con la tastiera sia in modalità verticale che orizzontale. Ciò fornisce una maggiore versatilità per la produttività. È anche compatibile con la Tilt Pen di HP che migliora ulteriormente la features del tablet. La tastiera e gli accessori della Tilt Pen offrono diverse innovazioni al dispositivo. C'è anche una porta USB-C che collega più accessori e carica il tablet. Il lettore di impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione.

Il nuovo HP da 11 pollici è alimentato da un processore Intel Pentium Silver N600, funzionerà con Windows 11 S. Infine, offrirà fino a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione disponibile.

Il prezzo del device è di 499 dollari, mentre la tastiera ha un costo di 100$. Con meno di 599 dollari ci si porta a casa un ottimo alleato per il lavoro e per la dad. Attendiamo un comunicato da parte dell'azienda per quanto concerne la disponibilità e i prezzi per l'Europa.