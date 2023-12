HP Pavilion x360 14", che prezzo! Su Amazon lo paghi meno di 650€

Il notebook HP Pavilion x360 14 è una soluzione versatile e potente che si rivolge a chi cerca un dispositivo in grado di soddisfare esigenze diverse, dalla produttività alla creatività. Con un design elegante e caratteristiche di alto livello, questo laptop offre un’esperienza all’avanguardia. Oggi è in offerta su Amazon e può essere tuo a soli 649€!

Stiamo parlando di un ottimo convertibile 2-in-1, che può passare facilmente dall’essere un laptop per la produttività ad un tablet perfetto per guardare i tuoi film preferiti, ad esempio durante un viaggio in treno o mentre sei a letto.

Il cuore pulsante di questo notebook è rappresentato dal processore Intel Core I5-1155G7, capace di raggiungere una frequenza fino a 4,5 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost. Con 8 GB di RAM DDR4, offre la potenza necessaria per gestire multitasking e applicazioni impegnative. Il disco SSD PCIe NVMe da 256 GB garantisce un avvio istantaneo e tempi di caricamento rapidi.

Il display Touch Screen da 14 pollici è un punto forte di questo laptop, con una risoluzione Full HD di 1920 x 1080p. La tecnologia IPS MultiTouch offre colori vividi e una nitidezza eccezionale. Il design Micro-Edge contribuisce a massimizzare la superficie dello schermo, creando un’esperienza visiva coinvolgente.

La tastiera full-size, il telaio in alluminio argentato e il touchpad con sensore Multi-Touch conferiscono al Pavilion x360 un look raffinato e un’esperienza di input confortevole. La tastiera, inoltre, è realizzata con plastica riciclata, sottolineando l’impegno di HP per la sostenibilità.

L’autonomia di circa 8 ore e mezza, combinata con la funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge), lo rende un compagno affidabile per chi lavora in mobilità senza interruzioni, permettendo di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti circa.

L’HP Pavilion x360 14-dy1002sl unisce potenza, design elegante e caratteristiche sostenibili, offrendo una soluzione completa per una varietà di utenti. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.