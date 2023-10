HP Pavilion Plus 14 in offerta su Amazon: Intel Core i7, 16GB di RAM e schermo OLED 2,8K

L’HP Pavilion Plus 14 è un laptop potente e versatile con un processore Intel Core i7-13700H, 16GB di RAM e un SSD da 512GB. Oggi è in offerta su Amazon al prezzo di soli 1099,99€, con un risparmio di ben 300€ sul suo normale prezzo di listino.

Se lo desideri, puoi scegliere di dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. Non dovrai fare altro che scegliere il pagamento tramite finanziamento con Cofidis al momento del checkout.

Questo portatile è progettato per prestazioni elevate, consentendo un multitasking agevole e gestendo carichi di lavoro intensi. L’esperienza visiva è eccellente grazie allo schermo OLED da 14″ con una risoluzione di 2,8K a 90Hz, che offre colori ricchi e intensi e un rapporto di formato 16:10 che permette di visualizzare più contenuti senza la necessità di fare scrolling continuo.

Il laptop è stato realizzato con materiali riciclati, con un coperchio interamente in metallo e utilizzo di alluminio riciclato e plastica potenzialmente destinata agli oceani. Le specifiche tecniche includono il sistema operativo Windows 11 Home ottimizzato per la creatività, un processore Intel Core i7 di tredicesima generazione con frequenza di boost fino a 5,0GHz, 16GB di RAM integrata, un SSD PCIe NVMe da 512GB per un avvio veloce, e una tastiera retroilluminata.

L’autonomia della batteria raggiunge fino a 9 ore, rendendo il laptop adatto a chi lavora in mobilità. La funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) consente di caricare il 50% della batteria in circa 45 minuti.

Il design del laptop è elegante, con un chassis di colore Natural Silver, diverse porte tra cui HDMI e USB Type-C Thunderbolt 4, un peso di 1,4 kg e uno spessore di 1,84 cm. È un dispositivo completo per soddisfare esigenze di lavoro e intrattenimento. Il prezzo attuale è di 1.099,99€ invece di 1.399,99€. Ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.