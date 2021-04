Sei in cerca di una nuova tastiera per il tuo computer? HP Pavilion 600 è in offerta su Amazon a soli 29,98€. Il ribasso del 25% corrisponde a uno sconto effettivo di 10,01€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

HP Pavilion 600: senza cavi e super leggera

Il design semplice ed elegante rende HP Pavilion 600 una tastiera sofisticata e dall’aspetto professionale. Disponibile in due colorazioni (bianco e nero), questo dispositivo si adatta perfettamente sia agli ambienti domestici che a quelli lavorativi.

La sua struttura realizzata in materiali altamente durevoli la rende leggera (circa 600 grammi di peso), tuttavia questa caratteristica non crea nessun problema e non intacca la robustezza complessiva.

La digitazione è resa confortevole grazie ai tasti ottimizzati che regalano un’esperienza tattile degna di nota. I profili, infatti, sono stati sviluppati per adattarsi alla forma delle dita e rendere la scrittura di testi e documenti molto più agevole. Da non sottovalutare il grado di silenziosità dell’apparecchio che si assesta al di sotto della media.

È presente poi un indicatore LED che avvisa l’utilizzatore se il blocco delle maiuscole è stato attivato. Degni di nota sono anche i tasti funzione F1-f12 che sono abbinate a delle scorciatoie utilizzabili a proprio piacimento. Ad esempio è possibile gestire la riproduzione musicale.

Per quel che riguarda la sua autonomia, trattandosi di una keyboard wireless essa funge per mezzo di due pile AAA. La durata si assesta attorno ai 6 mesi con un utilizzo tipico.

Il layout è ovviamente QWERTY italiano.

