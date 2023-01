HP Omen Sequencer: tastiera da gaming ad un prezzo mostruosamente basso

Cerchi una tastiera da gaming che ti garantisca un vantaggio competitivo quando giochi ai tuoi titoli preferiti? Abbiamo una buona notizia: la tua ricerca finisce qui, abbiamo trovato il prodotto che fa al caso tuo (oggi ad un prezzo iper-scontato). Su Amazon è infatti possibile acquistare tastiera Omen Sequencer della HP beneficiando di uno sconto del 33%.

Questa periferica è stata progettata per i videogiocatori più esigenti che hanno bisogno di un ottimo livello di precisione, di un sistema che annulli eventuali pressioni involontarie (il fat fingering, come si dice in gergo) e che abbia anche – perché no – un design con una forte personalità.

«Muoviti alla velocità della luce e conquista un vantaggio su tutti i tuoi avversari grazie agli switch con tecnologia ottico-meccanica leader di settore. Realizzata per i gamer, per offrire il massimo di personalizzazione e affidabilità», promette HP. E non per scherzo: gli switch offrono un tempo di risposta di appena 0,2 ms, cioè un tempo 10 volte più rapido delle tradizionali tastiere meccaniche. HP promette una longevità estremamente estesa nel tempo: fino a 70 milioni di clic senza il minimo problema. Vi risparmiamo i conti: sono davvero molte partite a Dota 2.

Forte personalità, dicevamo. Si tratta di un prodotto da gaming e non ti stupirà allora scoprire che questa tastiera ha anche un sistema di retroilluminazione individuale con fino a 16,8 milioni di colori RGB tra cui scegliere. Le opzioni sono personalizzabili grazie all’applicazione OMEN Command Center. Insomma, potrai dare a questa tastiera l’aspetto della plancia di un’astronave, oppure scegliere una soluzione più elegante e minimalista. A te la scelta!

La HP Sequencer presenta anche 5 tasti macro interamente personalizzabili e una tecnologia antighosting progettata per garantire la massima precisione e affidabilità. Non mancano nemmeno i tasti dedicati alla riproduzione dei contenuti multimediali, potrai mettere in pausa i tuoi video e bilanciare il volume con la semplice pressione di un dito. Misura 37,68 x 16,98 x 4,65 cm con un peso di 1,41 kg: una tastiera perfetta per chi cerca una soluzione da gaming solida e affidabile.

Normalmente la tastiera da gaming HP Omen Sequencer viene proposta a 159,99€, ma oggi può essere tua a 107€ grazie ad un generoso sconto del 33%. Affrettatevi, perché i pezzi messi a disposizione da Amazon sono davvero pochi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.