HP Omen: il mouse da gaming che ti fa diventare PRO (-57%)

Una super offerta è in corso su Amazon dove puoi acquistare il famosissimo mouse gaming HP Omen a soli 12,99€. Il ribasso in corso, infatti, ti permette di risparmiare ben diciassette euro sul prezzo di listino, il che è davvero considerevole. Con le spedizioni veloci e gratuite lo ricevi a casa in men che non si dica: se sei cliente Prime in solo un giorno.

HP Omen: cosa devi sapere su questo mouse gaming

Semplicissimo all'apparenza, il mouse HP Omen nasconde al suo interno una bomba di tecnologia. Nonostante possa sembrare riduttivo come dispositivo, l'abito non fa il monaco. Si adatta a tutti i sistemi e lo colleghi al tuo dispositivo mediante la sua presa USB. Cosa c'è di più semplice?

Disponibile in colorazione nera è reso più intrigante dall'illuminazione RGB. Questa la puoi personalizzare come meglio credi per rendere l'esperienza ancora più personale. Concentrandoci sulle cose serie, tuttavia, ti devo informare che a disposizione hai ben 6 tasti interamente programmabili. Il sensore ottico raggiunge un massimo di 7200 DPI per feedback pazzeschi e accurati in ogni partita. Con l'apposito pulsante cambi i livelli tra quelli preimpostati passando da un minino di 200 e così via.

Insomma, se sei alla ricerca di un mouse gaming per iniziare, questo dovrebbe essere la tua scelta numero uno. È completo di tutto e ti permette di migliorare sensibilmente nelle tue partite.

Cosa aspetti? Acquista subito il tuo HP Omen su Amazon a soli 12,99€. Lo ordini e diventa tuo nel giro di uno o due giorni se possiedi una sottoscrizione Prime. Se invece sei cliente standard opta per le consegne nei punti di ritiro e le avrai completamente gratuite.