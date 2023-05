HP Omen 27i: il monitor da gaming DEFINITIVO è in offerta su Amazon

Il monitor da gaming HP OMEN 27i è un’ottima scelta per i videogiocatori che cercano un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Il display QHD da 27 pollici offre una risoluzione di 2560 x 1440 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate, mentre la tecnologia NVIDIA G-SYNC garantisce un’immagine fluida e senza sfarfallio, eliminando gli strappi e il lag.

Normalmente questo avanzato monitor da gaming viene proposto a 499€, ma grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi potrà essere tuo a soli 429€, grazie ad un robusto sconto del 14%.

Il refresh rate di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms con overdrive sono perfetti per i giochi veloci, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza ritardi. Il design del monitor è elegante ed essenziale, con una cornice sottile e un supporto regolabile in altezza fino a 130 mm, offrendo comfort personalizzato.

Il monitor OMEN 27i ha un angolo di inclinazione da +5° a +35°, permettendo una visione perfetta sotto qualsiasi angolazione. Il pannello IPS offre una buona qualità dei colori e una luminosità di 350 nit, con un rivestimento antiriflesso per una visione senza disturbi. Il monitor è dotato di connessioni DisplayPort e HDMI per una facile connessione a qualsiasi PC o console di gioco. Il contenuto della confezione include il monitor, un cavo DisplayPort e un cavo USB Type-A a B. Inoltre, l’illuminazione RGB ambientale aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi, fornendo un’esperienza di gioco più confortevole e immersiva.

Se stai cercando un monitor da gaming in grado di restituirti immagini cristalline, ad alta frequenza di aggiornamento per performance ottimali nei giochi competitivi e ad un prezzo competitivo, ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta!

