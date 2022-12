HP: notebook con Ryzen 5 e SSD da 512GB a 200€ in MENO

Ti segnalo quest’offerta che trovi solo su Amazon e che ti permette di avere un portatile eccellente a un prezzo super vantaggioso, risparmiando ben 200 euro. Metti subito nel tuo carrello il notebook HP a soli 499,99 euro, invece che 699,99 euro. Se preferisci potrai anche pagare a rate con Cofidis al check-out.

Questo laptop ha un ampio display da 15 pollici che ti permetterà di guardare i tuoi contenuti video in modo coinvolgente. Potrai far girare tutti i programmi che vuoi e anche diversi giochi grazie al potente processore AMD Ryzen 5, dotato di una scheda grafica integrata potente. Niente problemi di spazio con l’SSD da 512GB e inoltre è già installato Windows 11 Home.

HP: notebook potente, leggero e a un prezzo conveniente

Con questo portatile HP riuscirai a gestire qualsiasi carico di lavoro in modo estremamente semplice. Le componenti hardware garantiscono prestazioni elevate. Dal potente processore AMD Ryzen 5 supportato da 8GB di RAM, fino al velocissimo SSD da 512GB. Tutto quello che vuoi lo potrai gestire in modo affidabile e sicuro, al massimo delle prestazioni.

Si presenta con un design compatto, leggero e sottile, infatti pesa solo 1,69 kg e ha uno spessore di 1,79 cm. Possiede un display da 15 pollici FHD antiriflesso che garantisce una perfetta luminosità da qualsiasi parte lo si guardi. È dotato poi di una tastiera molto grande con tastierino numerico, perfetta quando devi scrivere più fogli.

Insomma, un notebook che ti porti ovunque, in grado di garantire ottime prestazioni, e a un prezzo decisamente vantaggioso. Non c’è da perdere tempo perché un’offerta del genere è destinata a durare poco. Vai subito su Amazon e acquista il tuo notebook HP a soli 499,99 euro, invece che 699,99 euro. Per gli abbonati ad Amazon Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.