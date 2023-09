HP LaserJet: stampante laser multifunzione WiFi in SCONTO del 49%

Hai bisogno di una stampante che sia versatile per adattarsi alle tue diverse esigenze ma che non costi un’esagerazione? Allora oggi ho trovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello HP LaserJet a soli 91,99 euro, invece che 179,90 euro.

Sembra impossibile ma è tutto vero. Solo oggi, e ancora per poco tempo, puoi beneficiare di uno sconto del 49% ti fa risparmiare quasi 88 euro sul totale, portando il prezzo vicinissimo al minimo storico. Inutile quindi dire quanto sia importante la velocità in questo caso. A questo prezzo la vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un attimo.

HP LaserJet: compatta e con tante funzioni

Nonostante le tante funzioni di cui è dotata si presenta con un design compatto, ha una larghezza di 34,6 cm, una profondità di 32,96 cm e un’altezza di 28,1 cm. È dotata di un pratico pannello di controllo sulla parte sinistra e di uno scanner. Il toner dura tantissimo e consuma poco.

La puoi connettere facilmente al tuo PC, allo smartphone o al tablet tramite l’app dedicata in modalità wireless. O in alternativa puoi usare il cavo USB (non incluso). Può stampare fino a 20 ppm su carta comune A4, A5 e A6 con grammatura da 65 a 120 g/m², su buste, cartoline, etichette e tanti altri formati. Inoltre avrai 6 mesi di instant ink incluso e quindi riceverai in automatico le cartucce a casa tua quando stanno per esaurirsi.

Se stavi cercando una stampante di ottima qualità a un buon prezzo sicuramente non devi perderti questa occasione. Quindi vai adesso su Amazon e acquista la tua HP LaserJet a soli 91,99 euro, invece che 179,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.