HP Laptop 15S, elegante e versatile: in offerta a meno di 300€ (-30%!)

Il notebook HP Laptop 15s è una soluzione versatile per l’uso quotidiano, ora disponibile su Amazon con uno sconto del 30%, al prezzo di 299,99€ invece di 429,99€.

Dotato del sistema operativo Windows 11 Home S, questo laptop è ottimizzato per una varietà di attività, tra cui giochi, streaming, editing video e altro ancora. Il processore Intel Celeron N4500 offre prestazioni affidabili, con una frequenza di base fino a 2,8GHz e 2 core e 2 thread.

Con 8GB di RAM DDR4 integrata e un SSD PCIe NVMe M.2 da 128GB, questo laptop garantisce un’avvio istantaneo e un’esperienza multitasking fluida. Il display da 15,6″ offre una risoluzione Full HD (1920x1080p) con tecnologia antiriflesso e una luminosità di 250 Nits, ideale per la visione di contenuti multimediale.

La tastiera full-size con tastierino numerico integrato offre un’eccellente esperienza di digitazione, mentre il design sottile e leggero con chassis di colore Natural Silver lo rende facilmente trasportabile. La webcam HP TrueVision 720p HD consente videochiamate di alta qualità, mentre le opzioni di connettività includono una porta HDMI, un lettore di schede SD, una porta USB Type-C e due porte USB Type-A.

Con un peso di 1,65kg e uno spessore di 1,79cm, questo laptop è ideale per chi lavora in mobilità. L’autonomia della batteria è fino a 7 ore e 30 minuti, e con la funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) è possibile caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

L’HP Laptop 15s offre prestazioni affidabili, un design elegante e funzionalità complete a un prezzo accessibile, rendendolo una scelta eccellente per gli utenti che cercano un laptop versatile per l’uso quotidiano. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un super-risparmio!

