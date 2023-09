HP Gaming Victus da 16" in offerta: RTX 4050, 16GB di RAM e processore potente

L’HP Gaming Victus 16-r0006sl è un potente notebook da gaming attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 15%. Il prezzo è di 1.099,99€ invece dei 1.299,99€ consigliati. Questa è un’opportunità interessante per chi è alla ricerca di un laptop da gaming ad alte prestazioni a un prezzo vantaggioso.

Questo notebook è alimentato da un processore Intel Core i5-13500H di 12a generazione con frequenza di boost fino a 4,7 GHz. Ha 12 core e 16 thread, il che lo rende adatto sia al gaming che al multitasking.

L’HP Gaming Victus 16-r0006sl è dotato di 16 GB di RAM DDR5 con una frequenza di 5600 MHz e di un SSD da 512 GB NVMe PCIe M.2. Queste specifiche assicurano prestazioni fluide durante il gaming e l’utilizzo quotidiano.

Questo notebook è equipaggiato con una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4050 da 6 GB GDDR6. Questa scheda grafica offre prestazioni di alto livello, inclusa la possibilità di sfruttare il ray-tracing per un’esperienza di gioco più realistica.

Nota positiva anche per il display da 16.1 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080p), un refresh rate di 144Hz per un’esperienza di gioco fluida, e tecnologia IPS per colori vividi e ampi angoli di visione.

Questo notebook è ideale per i gamer che cercano prestazioni elevate e una buona esperienza visiva. Con lo sconto attuale, è un’occasione da prendere in considerazione al volo se stai cercando un laptop da gaming di qualità. Ti suggeriamo di fare in fretta, perché c’è il rischio che l’offerta vada in esaurimento molto rapidamente!

