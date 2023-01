HP Envy: stampante multifunzione wireless a meno di 90€ (-25%)

La stampante multifunzione HP Envy dotata di connettività wireless è ideale per tutta la famiglia e l’utilizzo in piccoli uffici. È un apparecchio in grado di stampare e scansionare foto, documenti e tanto altro alla velocità della luce, offrendo un’esperienza d’uso semplice, adatta anche a chi è poco avvezzo alla tecnologia.

In queste ore sul sito Unieuro è possibile acquistarla a soli 89,99 euro grazie allo sconto del 25% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (pari a 119,99 euro). È un’offerta della promozione Fuoritutto, disponibile fino a esaurimento scorte. Inoltre hai anche la possibilità di pagare in 3 comode rate a interessi zero da 29,99 euro al mese con Klarna e PayPal.

HP Envy: la stampante multifunzione adatta a tutte le esigenze

Con la stampante HP Envy stampi, copi e scansioni tutti i documenti che desideri, sia in bianco e nero che a colori. La sua configurazione è di una semplicità disarmante, grazie alla possibilità di sfruttare la connettività Wi-Fi e collegarti a tutti i dispositivi in tuo possesso (tablet, smartphone, PC, computer desktop, ecc.).

Durante la registrazione del prodotto ti invitiamo a scegliere il profilo HP+, in questo modo otterrai 9 mesi gratuiti del servizio in abbonamento Instant Ink e 1 anno di garanzia commerciale HP aggiuntivo (a patto di usare l’inchiostro originale HP).

Metti in carrello ora la stampante multifunzione HP Envy per risparmiare fino a 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La spedizione è gratuita, con la consegna prevista a partire dal 20 gennaio (puoi anche ritirare l’articolo in negozio).

