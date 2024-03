HP Envy Inspire: stampante a colori con fronte/retro automatico (99€)

È arrivato il momento di cambiare la tua vecchia stampante e ne vuoi una funzionale e che non costi troppo? Allora non perdere questa promozione. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello HP Envy Inspire a soli 99,99 euro, invece che 154,90 euro.

Con questo sconto del 35% hai un risparmio davvero bello grosso. Inoltre fai attenzione perché se sottoscrivi un piano HP Instant Ink puoi avere un cashback di ben 30 euro. Per cui puoi arrivare a pagarla solo 69,99 euro. Un prezzaccio. Anche perché questo abbonamento ti dà la possibilità di avere sempre le cartucce al tempo giusto senza rimanere a secco.

HP Envy Inspire a prezzo Wow con cashback di 30€

Questa è una stampante d’eccellenza con tante funzionalità che la rendono davvero molto utile. Puoi ad esempio stampare fronte e retro automaticamente, senza dover girare manualmente il foglio. Inoltre è in grado di stampare a colori in modo uniforme.

Ha una velocità non indifferente di ben 22 ppm in bianco e nero e puoi usare i formati A4, A5 e A6 con grammature da 75 a 90 gm², per fogli, buste e carta fotografica. Si può connettere alla rete WiFi e quindi la puoi usare anche senza fili. E puoi scannerizzare e fotocopiare sia in bianco e nero che a colori.

Siamo di fronte a un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo e con un piano di abbonamento Instant Ink la paghi ancora meno. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista la tua HP Envy Inspire a soli 99,99 euro, invece che 154,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.