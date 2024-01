HP Envy Inspire 7220e: stampante super versatile in MEGA sconto

Se stai cercando una stampante multifunzione che si distingua per funzionalità avanzate e connettività senza sforzi, la HP Envy Inspire 7220e è la scelta ideale. Attualmente in offerta speciale del 39% su Amazon, questa stampante a getto d’inchiostro a colori offre prestazioni straordinarie e una gamma di funzionalità che la rendono un investimento davvero valido. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 94,99 euro, anziché 154,90 euro.

HP Envy Inspire 7220e: un affare da prendere al volo

La HP Envy Inspire 7220e è una stampante multifunzione che si distingue per la sua versatilità. La stampa fronte/retro automatica e la possibilità di stampare senza bordi sono caratteristiche che si traducono in risultati di alta qualità. Con una risoluzione fino a 600 x 600 dpi, questa stampante offre dettagli nitidi e colori vibranti, rendendo ogni stampa un’opera d’arte.

La connettività è uno dei punti di forza di questa stampante. Grazie all’app HP Smart, puoi stampare facilmente da PC, smartphone e tablet. La connessione avviene in modo fluido attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. La comodità di poter stampare da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, offre una flessibilità senza pari.

Con una velocità di stampa fino a 22 ppm in bianco e nero e 20 ppm a colori, la HP Envy Inspire 7220e garantisce prestazioni di stampa veloci ed efficienti. Il processo a getto d’inchiostro produce risultati di alta qualità su vari tipi di supporto, inclusi A4, A5, A6, buste e carta fotografica. La grammatura della carta supportata varia da 75 a 90 g/m², garantendo la massima flessibilità nelle tue esigenze di stampa.

La HP Envy Inspire 7220e appartiene alla famiglia HP+ e richiede un account HP per funzionare. Tuttavia, questo modello offre numerosi vantaggi, tra cui misure di sicurezza dinamica che impediscono l’uso di cartucce non originali. Questa caratteristica assicura la protezione della tua stampante e garantisce la continuità delle prestazioni.

L’opportunità di risparmiare il 39% su Amazon rende l’acquisto di questa stampante ancora più allettante. Approfitta di questa offerta limitata per ottenere una stampante multifunzione di alta qualità a un prezzo straordinario di soli 94,99 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare la tua esperienza di stampa con la HP Envy Inspire 7220e. Le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

