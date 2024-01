HP Envy 6020e: stampante multifunzione WiFi in OFFERTA al 42%

Devi cambiare la tua vecchia stampante e non sai quale scegliere? Ne vorresti una che abbia tante funzioni ma senza spendere troppo? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HP Envy 6020e a soli 69 euro, invece che 119,90 euro.

Questa è un’ottima stampante multifunzione cono tecnologia WiFi che ti permette praticamente di stampare da qualsiasi device. È rapida e compatta. E con lo sconto del 42% oggi puoi risparmiare ben 50 euro sul totale. In più in questa promozione avrai 3 mesi di Instant Ink inclusi per ricevere a casa tua le cartucce senza spendere 1 euro. Un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo.

HP Envy 6020e: stampa quello che vuoi, dove vuoi

Indubbiamente il prezzo in questo momento è molto più basso. Con questa stampante a getto d’inchiostro a colori puoi stampare quello che vuoi su diversi formati. E hai la possibilità di stampare fronte e retro automaticamente senza dover girare il foglio.

Grazie all’app HP Smart puoi stampare da qualsiasi device come smartphone, tablet e ovviamente PC connettendosi semplicemente alla rete WiFi. Ha una velocità notevole di ben 20 ppm in bianco e nero e di 17 ppm a colori. E ha uno scanner incorporato semplicissimo da usare. E poi come ti dicevo con il servizio Instant Ink avrai 3 mesi di cartucce gratuite.

Fai alla svelta perché l’offerta non può durare ancora molto. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua HP Envy 6020e a soli 69 euro, invece che 119,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.