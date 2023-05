HP DeskJet 4120e: la stampante definitiva a questo prezzo ridicolo

La stampante HP DeskJet 4120e è un dispositivo eccezionale che offre una vasta gamma di funzioni ideali per le famiglie. Con una velocità di stampa fino a 8,5 pagine al minuto in bianco e nero e 5,5 pagine al minuto a colori, questa stampante è in grado di gestire facilmente le esigenze di stampa quotidiane. Attualmente in mega sconto del 34% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarla al prezzo ridicolo di soli 59,99 euro.

HP DeskJet 4120e: un’occasione da prendere al volo

Una delle caratteristiche più interessanti della HP DeskJet 4120e e è la possibilità di stampare solo sul fronte della pagina. Sebbene non abbia una funzione di stampa fronte-retro automatica, è comunque in grado di offrire una soluzione pratica per la stampa su un solo lato. Inoltre, la connettività Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct e la compatibilità con HP Smart App e AirPrint consentono di stampare facilmente da dispositivi mobili e computer senza la necessità di cavi o connessioni complesse.

La stampante HP DeskJet 4120e supporta anche la funzione di fax, che può essere utile per le comunicazioni aziendali o per inviare documenti importanti. L’ADF (Alimentatore Automatico di Documenti) da 35 fogli semplifica la scansione e la copia di documenti di più pagine, risparmiando tempo e sforzo. Un’altra caratteristica interessante di questa stampante è l’opzione di scegliere HP+ durante la configurazione. Questo offre numerosi vantaggi, tra cui un anno di garanzia commerciale HP aggiuntiva e l’accesso a 6 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi con HP+. Con Instant Ink, la stampante monitora i livelli di inchiostro e le cartucce vengono automaticamente inviate a casa prima che si esauriscano. Questo servizio può essere molto conveniente, con prezzi a partire da soli €0,99 al mese. Inoltre, le cartucce sono realizzate con plastica riciclata, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

La stampante HP DeskJet 4120e è compatibile con una varietà di cartucce originali, tra cui HP 305 Nero, HP 305 Tricromia, HP 305XL Nero e HP 305XL Tricromia. Queste cartucce offrono una qualità di stampa eccellente e sono progettate per funzionare in modo ottimale con la stampante.

In conclusione, la stampante HP DeskJet 4120e è un’opzione eccellente per le famiglie che cercano un dispositivo versatile e affidabile per le loro esigenze di stampa, scansione, copia e fax. Approfitta subito di questo strepitoso sconto del 34% su Amazon e acquistala al prezzo speciale di soli 59,99 euro. Mi raccomando, se sei interessato a questa promozione non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

