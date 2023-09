HP DeskJet 2723e: stampante multifunzione, MINI anche il prezzo (49€)

Se vai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa una stampante multifunzione super compatta a una cifra incredibile. Quindi vai subito su eBay e metti nel tuo carrello HP DeskJet 2723e a soli 49,49 euro, invece che 64,90 euro, applicando il codice promozionale SETTEMBRE2023 al momento del pagamento.

Con questo sconto pazzesco oggi, e ovviamente a tempo limitato, puoi risparmiare 15 euro sul totale. Questa è una delle migliori stampanti compatte in commercio per cui a questa cifra è un vero affare. Potrai stampare, scannerizzare e fotocopiare sia in bianco e nero che a colori.

HP DeskJet 2723: stampante super a prezzo minuscolo

Il design compatto di questa stampante la rende una delle più piccole della sua categoria e quindi è perfetta quando c’è poco spazio sulla scrivania. Nonostante le sue dimensioni però, offre delle prestazioni eccellenti, come quelle più grandi. Ha una velocità di stampa di 7,5 ppm in bianco e nero e di 5,5 ppm a colori.

Inoltre è WiFi e quindi puoi inviare i file da stampare senza nemmeno collegarla con il cavetto. Puoi inviarli anche dal tuo dispositivo come smartphone o tablet. E con l’app dedicata controlli tutto da qualsiasi posto. Per di più questa promo ti offre ben 6 mesi d’inchiostro gratuito con l’abbonamento a Instant Ink senza pagare un centesimo e puoi disdire quando vuoi.

Non perdere tempo perché un’occasione così vantaggiosa durerà pochissimo. Quindi prima che scada vai su eBay e acquista la tua HP DeskJet 2723e a soli 49,49 euro, invece che 64,90 euro, applicando il codice promozionale SETTEMBRE2023 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.