HP Chromebook x360: MEGA sconto del 33% su Amazon

Se stai cercando un notebook affidabile, versatile e all’avanguardia, l’HP Chromebook x360 è la scelta ideale per te. Ecco perché dovresti cogliere al volo l’opportunità offerta da Amazon, dove questo incredibile dispositivo è in offerta con uno sconto del 33%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 269,99 euro.

HP Chromebook x360: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle caratteristiche distintive di questo Chromebook è il suo sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google. Questo sistema garantisce una velocità, un’efficacia e una sicurezza senza precedenti. Grazie agli aggiornamenti automatici, il tuo dispositivo rimarrà sempre al passo con le ultime ottimizzazioni di software e le nuove funzionalità di sicurezza, garantendo prestazioni elevate nel tempo.

Sotto il cofano, l’HP Chromebook x360 vanta un potente processore Intel Celeron N4120, che offre prestazioni eccellenti con un consumo energetico ridotto. Con una frequenza fino a 2,6 GHz e 4 MB di cache L2, questo Quad Core (4 core) farà funzionare tutte le tue applicazioni preferite senza problemi.

La memoria integrata da 4 GB LPDDR4 da 2400 MHz e l’unità di archiviazione SSD da 64 GB eMMC assicurano un avvio istantaneo e un’esperienza di utilizzo fluida. L’ampio schermo touch da 14 pollici con risoluzione Full HD 1920 x 1080p offre colori vividi e un angolo di visione ampio a 178°, mentre la tastiera full-size con una corsa dei tasti da 1,5 mm garantisce una digitazione confortevole e produttiva.

L’HP Chromebook x360 non ti lascerà mai a corto di energia, con un’eccezionale autonomia fino a 12 ore e 15 minuti. Perfetto per chi è sempre in movimento, questo dispositivo offre anche la comodità della Ricarica Rapida (HP Fast Charge), che consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Non solo prestazioni eccezionali, ma anche un impegno per l’ambiente: l’HP Chromebook x360 presenta un design elegante con un chassis argento minerale e una tastiera realizzata in plastica riciclata, contribuendo a ridurre l’impatto sull’ambiente.

Non perdere l'opportunità di possedere questo straordinario Chromebook a un prezzo incredibile. Approfitta dello sconto del 33% su Amazon e scopri un mondo di possibilità con l'HP Chromebook x360.

