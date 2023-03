HP Chromebook x360 in super offerta su Amazon: tuo a meno di 300€

Se stai cercando un laptop affidabile e versatile, perfetto per il lavoro ma anche da portare ogni giorno a scuola o in università, l‘HP Chromebook x360 potrebbe essere la soluzione ideale per te. E il momento giusto per acquistarlo su Amazon, dove è in forte sconto del 30% rispetto al prezzo di listino, a soli 299€. Questo notebook HP con ChromeOS è progettato per garantire sicurezza, maggiore protezione sul Web, facilità di utilizzo, velocità in ogni condizione e una lunga durata della batteria.

Il processore Intel Celeron N4120 a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,6 GHz, 4 MB di cache L2 e Quad Core (4 core) garantisce ottime prestazioni anche con applicazioni impegnative. La memoria RAM da 4GB e l’unità di archiviazione SSD da 64 GB garantiscono un avvio istantaneo e la possibilità di gestire una grande quantità di dati. Il display Touch da 14″con risoluzione Full HD 1920 x 1080p rende questo laptop perfetto anche per l’intrattenimento, ad esempio per riprodurre video su YouTube o guardare le tue serie TV preferite su Netflix .

La tastiera è caratterizzata da una colorazione nera opaca in contrasto con le linee argento del case, inoltre, grazie ad un formato Full Size, con corsa dei tasti da 1,5 mm, la digitazione è sempre confortevole per una produttività elevata. L’HP Chromebook x360 garantisce fino a 12 ore e 15 minuti di autonomia, inoltre grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti. Insomma, è perfetto per chi ha bisogno di lavorare in mobilità.

Se stai cercando un laptop affidabile, veloce e versatile, con una buona autonomia della batteria e un design elegante, l’HP Chromebook x360 è la scelta perfetta per te. Non perdere l’opportunità di acquistarlo a un prezzo scontato su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.