HP Chromebook x360 in offerta ad un OTTIMO PREZZO: il miglior laptop per studenti

Il Chromebook x360 di HP è una soluzione versatile e moderna che offre un’esperienza di utilizzo fluida e sicura. Con il sistema operativo ChromeOS di Google, il dispositivo si mantiene sempre veloce ed efficiente grazie agli aggiornamenti automatici che forniscono nuove funzionalità e ottimizzazioni di sicurezza nel tempo. Oggi questo straordinario Chromebook con schermo touch e convertibile può essere tuo ad appena 329€!

Il processore Intel Celeron N4120, con una frequenza fino a 2,6 GHz e 4 MB di cache L2, assicura un funzionamento a basso consumo energetico, ideale per un utilizzo quotidiano. Questo Chromebook è equipaggiato con 4GB di RAM e un SSD da 64GB, una combinazione perfettamente adeguata per ChromeOS, il sistema operativo di Google che sfrutta al meglio le potenzialità del cloud.

Lo schermo touch da 14″ con risoluzione Full HD, tecnologia IPS e ampio angolo di visione a 178° offre una visualizzazione nitida e dettagliata. La tastiera, di colore nero opaco in contrasto con le linee argento naturali del case, è di formato Full Size con corsa dei tasti da 1,5 mm, garantendo una digitazione confortevole e una produttività elevata.

Il design del Chromebook x360 14a-ca0000sl è caratterizzato da un chassis argento minerale e una tastiera realizzata in plastica riciclata, contribuendo così agli sforzi di sostenibilità. Con porte USB Type-C, USB 3.0 e jack audio cuffie/microfono, il dispositivo offre opzioni di connettività flessibili.

L’autonomia della batteria raggiunge fino a 12 ore e 15 minuti, ideale per lavorare in mobilità senza preoccupazioni. Inoltre, la funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, assicurando che il dispositivo sia sempre pronto all’uso.

L’HP Chromebook x360 14a-ca0000sl unisce prestazioni affidabili, design accattivante e funzionalità avanzate, rendendolo un compagno ideale per chi cerca un dispositivo performante e versatile. Non farti scappare questa offerta e acquistalo risparmiando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.