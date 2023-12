HP Chromebook x360, che prezzo! Oggi è in offerta a meno di 330€

L‘HP Chromebook x360 (14a-ca0000sl) è un dispositivo versatile e performante, attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 329,99€ rispetto al prezzo consigliato di 399,99€. Equipaggiato con il sistema operativo ChromeOS di Google, il Chromebook offre un’esperienza informatica veloce, efficiente e sicura. Grazie agli aggiornamenti automatici, il dispositivo riceve costantemente ottimizzazioni software e nuove funzionalità di sicurezza, garantendo prestazioni all’avanguardia nel tempo.

Il processore Intel Celeron N4120, quad-core con frequenza fino a 2,6 GHz e 4 MB di cache L2, assicura una potenza di calcolo affidabile e a basso consumo energetico. Con 4GB di memoria LPDDR4 e un’unità di archiviazione SSD da 64 GB eMMC, il Chromebook offre un’avvio istantaneo e prestazioni fluide per le attività quotidiane.

Lo schermo touch da 14″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080p), tecnologia IPS, Micro-Edge e trattamento antiriflesso assicura un’esperienza visiva coinvolgente. La tastiera full-size, con corsa dei tasti da 1,5 mm, offre un’eccellente esperienza di digitazione, mentre il design argento minerale del case conferisce un tocco di eleganza. Grazie alla cerniera a 360°, questo dispositivo offre il meglio del mondo dei tablet e quello dei laptop in un unico dispositivo performante.

Con un’autonomia fino a 12 ore e 15 minuti, questo Chromebook è ideale per un utilizzo mobile senza interruzioni. La tecnologia di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, garantendo una maggiore flessibilità in termini di mobilità.

Il design leggero (peso di 1,49 kg) e sottile (spessore di 1,82 cm), unito all’impegno di HP per la sostenibilità (con materiali riciclabili), rende l’HP Chromebook x360 14a-ca0000sl una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile, performante e adatto a uno stile di vita dinamico. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi stesso risparmiando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.