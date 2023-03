HP Chromebook: uno dei prezzi più bassi di sempre

Il Chromebook HP con ChromeOS è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza, velocità e una lunga durata della batteria. Attualmente, su Amazon è disponibile uno sconto del 40%, rendendolo ancora più accessibile ad un prezzo di soli 209,99 euro.

HP Chromebook: impossibile resistergli con questo prezzo

Il processore Intel Celeron N4120 a basso consumo energetico, con una frequenza fino a 2,6 GHz, e 4 MB di cache L2, Quad Core (4 core), consente su questo Chromebook HP di avere un’esperienza di navigazione fluida e senza intoppi. La memoria è di 4GB LPDDR4 da 2400 mhz, integrata e non espandibile. Inoltre, il notebook è equipaggiato con un’unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC per un avvio istantaneo delle applicazioni.

Il display del Chromebook HP da 14″ con diagonale da 35,6 cm, risoluzione Full HD 1920 x 1080p, IPS, Micro-Edge, Antiriflesso, 250 nits di luminosità e 45% NTSC, offre un’esperienza visiva di alta qualità e un’ottima resa dei colori. La tastiera, con colorazione nera opaca in contrasto con le linee argento naturale del case, ha un formato Full Size e una corsa dei tasti da 1,5 mm, consentendo una digitazione confortevole e una produttività elevata.

L’autonomia del Chromebook HP è di ben 12 ore e 30 minuti, utile per lavorare in mobilità senza interruzioni. Inoltre, grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti. Il design del notebook è moderno ed elegante, con un chassis argento minerale e una tastiera in plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani. Dispone di 2 USB Type-C, 1 USB 3.0, Jack Audio Cuffie/Microfono, peso 1,46 kg e uno spessore di soli 1,79 cm, rendendolo un dispositivo leggero e facile da trasportare.

In conclusione, il Chromebook HP con ChromeOS scontato del 40% su Amazon è un’ottima scelta se cerchi un dispositivo veloce, affidabile e sicuro per la tua attività lavorativa o di studio. Non perdere questa incredibile promozione, e acquistalo subito ad un prezzo di soli 209,99 euro, prima che le ultime scorte disponibili si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.