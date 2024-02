HP Chromebook Plus 15: le ULTIME scorte a disposizione (-21%)

Il notebook HP Chromebook Plus 15 è l’epitome della qualità e dell’efficienza, e oggi hai l’opportunità di possederlo a un incredibile sconto del 21% su Amazon. Questo dispositivo non è solo uno dei migliori in circolazione, ma è anche alimentato dal sistema operativo ChromeOS di HP, progettato per offrire sicurezza avanzata, maggiore protezione online, facilità d’uso e prestazioni veloci in qualsiasi situazione. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 419,99 euro, anziché 529,99 euro.

HP Chromebook Plus 15: un’occasione da prendere al volo

Uno dei punti di forza di questo Chromebook è la sua incredibile velocità e potenza. I laptop Chromebook Plus offrono il doppio della velocità, la memoria e lo spazio di archiviazione rispetto ai modelli più venduti dal luglio 2022 a dicembre 2022. Questa macchina è alimentata da funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale di Google, consentendoti di fare di più di ciò che ami, senza rallentamenti o interruzioni.

La memoria di 8GB LPDDR5 da 4800 Mhz e l’unità di archiviazione SSD da 128GB UFS assicurano un avvio istantaneo e un’esperienza utente senza soluzione di continuità. Inoltre, il display da 15,6″ con risoluzione FHD 1920X1080p ti offre un’esperienza visiva eccezionale con ampi angoli di visione a 178° e una luminosità di 250 nits, rendendo ogni attività un piacere per gli occhi.

La portabilità è un altro aspetto in cui il Chromebook Plus 15 brilla. Con un peso di soli 1,73 kg e uno spessore di 1,98 cm, è ideale per chi è sempre in movimento. L’autonomia della batteria è eccezionale, offrendo fino a 10 ore di utilizzo continuo. Inoltre, grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge), puoi caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, garantendo che il tuo dispositivo sia sempre pronto quando ne hai bisogno.

Il design è un’altra caratteristica distintiva di questo Chromebook. Il coperchio argento roccia e la tastiera in plastica riciclata, potenzialmente destinata agli oceani, dimostrano l’impegno di HP per la sostenibilità ambientale. Con 2 porte USB Type-C, 1 porta USB 3.0 e il jack cuffie/microfono, hai tutte le connessioni di cui hai bisogno per affrontare le tue attività quotidiane.

In breve, se stai cercando un notebook di alta qualità, veloce, e versatile, non lasciarti sfuggire questa offerta del 21% su Amazon per il HP Chromebook Plus 15. È il momento perfetto per elevare la tua esperienza informatica, al prezzo speciale di soli 419,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.