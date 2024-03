HP Chromebook Plus 15 in offerta: tuo a meno di 380€

L’HP Chromebook Plus 15 si posiziona come una scelta eccellente per chi cerca un laptop versatile, sicuro e performante, attualmente disponibile a un prezzo vantaggioso di 379€, con uno sconto del 28% dal prezzo originale di 529,99€.

Questo dispositivo combina la praticità e la rapidità di ChromeOS con hardware affidabile e funzionalità avanzate, rendendolo adatto sia per l’uso professionale che per il tempo libero.

Con ChromeOS, l’HP Chromebook Plus è progettato per offrire un’esperienza d’uso sicura e protetta, ideale per navigare sul web, gestire la posta elettronica e utilizzare un’ampia gamma di applicazioni disponibili attraverso il Google Play Store.

Il sistema operativo è noto per la sua facilità d’uso, l’avvio rapido e la lunga durata della batteria, che lo rendono un ottimo compagno per chi lavora in movimento o per gli studenti che necessitano di un dispositivo affidabile per le loro attività quotidiane.

La memoria LPDDR5 da 8GB a 4800 Mhz garantisce prestazioni fluide e multitasking efficiente, mentre l’unità di archiviazione SSD da 128GB offre spazio sufficiente per documenti, foto e app, con tempi di caricamento rapidi e una risposta immediata del sistema.

Lo schermo da 15,6″ FHD con tecnologia IPS assicura immagini nitide e colori vivaci da qualsiasi angolazione, grazie all’ampio angolo di visione a 178°. Il display antiriflesso, il design Micro-Edge e la luminosità di 250 nits migliorano ulteriormente l’esperienza visiva.

L’autonomia fino a 10 ore, abbinata alla funzionalità di Ricarica Rapida HP Fast Charge, che permette di ricaricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, offre grande flessibilità d’uso durante la giornata, senza la preoccupazione di dover cercare una presa elettrica.

L’HP Chromebook Plus 15 è una soluzione ottimale per chi cerca un laptop che coniughi prestazioni, sicurezza, e sostenibilità. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!