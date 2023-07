HP Chromebook 15a: prezzo BOMBA grazie ai sconti dei Prime Day

L’incredibile HP Chromebook 15a è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto assurdo del 47% grazie alle promozioni folli per i Prime Day. Questo laptop HP con ChromeOS è progettato per offrire sicurezza, maggiore protezione sul Web, facilità d’uso, velocità in ogni condizione e una lunga durata della batteria. Approfitta subito di questa eccezionale offerta e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 239,99 euro.

HP Chromebook 15a: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Dotato di un processore Intel Celeron N4500, l’HP Chromebook 15a garantisce un basso consumo energetico con una frequenza fino a 2,8 GHz. Con 4 MB di cache L3, Dual Core (2 core) e 2 Thread, questo notebook offre prestazioni affidabili e reattive. La memoria integrata di 8GB LPDDR4 da 2933 Mhz assicura un avvio istantaneo, mentre l’unità di archiviazione SSD da 128GB eMMC offre spazio sufficiente per i file e i documenti più importanti.

Il display da 15,6 pollici dell’HP Chromebook 15a offre un’esperienza visiva eccezionale. Con una risoluzione HD di 1366x768p, tecnologia IPS e un ampio angolo di visione di 178 gradi, questo schermo garantisce immagini chiare e dettagliate da qualsiasi angolazione. Inoltre, la tecnologia antiriflesso e una luminosità di 250 nits rendono questo Chromebook ideale per lavorare anche in ambienti luminosi.

La tastiera dell’HP Chromebook 15a presenta un elegante colore argento satinato in perfetta sintonia con le linee grigio minerale del case. Con un formato full size e una corsa dei tasti di 1,5 mm, la tastiera offre una digitazione confortevole e una produttività elevata.

L’autonomia della batteria è un altro punto forte di questo HP Chromebook 15a. Con una durata fino a 11 ore e 30 minuti, potrai lavorare in mobilità senza interruzioni. Inoltre, grazie alla tecnologia di Ricarica Rapida (HP Fast Charge), è possibile caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, il che lo rende ancora più comodo per gli spostamenti.

Leggero e sottile, l’HP Chromebook 15a pesa solo 1,69 kg e ha uno spessore di soli 1,81 cm, rendendolo estremamente portatile.

In conclusione, l’HP Chromebook 15a è un notebook potente e versatile, perfetto per chi cerca un dispositivo affidabile per le attività quotidiane. Grazie allo sconto assurdo del 47% durante i Prime Day, è un’opportunità da non perdere assolutamente. Mi raccomando, non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo stracciato di soli 239,99 euro, questa promozione termina domani.

