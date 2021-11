HP annuncia un monitor gaming 2K da 27" low-cost

HP ha appena annunciato al mondo il nuovo monitor da gioco 2K da 27 pollici ad un prezzo molto ragionevole ed economico. Scopriamone i dettagli.

Cosa sappiamo del nuovo monitor di HP?

Il colosso americano HP ha appena lanciato sul mercato un nuovo monitor da gioco. È un monitor gaming curvo che offre specifiche di prim'ordine, ma ad un prezzo molto ragionevole. Diamo un'occhiata alle sue caratteristiche.

Il nuovo prodotto in questione è l'Omen 27c che sfoggia un display da 27 pollici con una risoluzione di 2.560 x 1.440px. Ha un pannello VA che offre una curvatura 1000R e supporta anche una frequenza di aggiornamento di 240Hz. Quindi, se utilizzate utilizzando le specifiche di alto livello sul tuo PC, potrete aspettarvi di vedere un'esperienza di gioco piuttosto fluida. La frequenza di aggiornamento di 240Hz viene emessa tramite DisplayPort, mentre il cavo HDMI supporta fino a 144Hz.

Lo schermo ha un rapporto di contrasto di 3.000:1 e supporta l'HDR400. Il suo pannello offre 450 nits di luminosità, che è appena decente, anche se la società afferma che il display offre una gamma di colori DCI P3 al 99%.

Il cartellino è fissato a 530 dollari USA e non è proprio “economico”, ma si prendono in esame le sue caratteristiche e il rapporto qualità-prezzo, allora sì che risulta “low-cost”. Inoltre, è abbastanza ragionevole a questa cifra per avere specifiche di prim'ordine. Il prezzo è relativo al mercato statunitense, ,a l'Omen 27c è già disponibile per l'acquisto sin da ora. Da noi non è ancora arrivato ma pensiamo che possa debuttare nelle prossime settimane. Appena ne sapremo di più ve lo comunicheremo.