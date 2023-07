HP All-in-One in offerta su Amazon a soli 449,00€ (-15%): ideale per smart working, ufficio e multitasking

Questo HP All-in-One è un ottimo computer disponibile in offerta su Amazon al prezzo di soli 449,00€, con uno sconto del 15% sul prezzo originale. Questo computer offre una configurazione adatta a diverse esigenze, come lo smart working, l’ufficio, la creatività e il multitasking. Il suo vantaggio? Computer e schermo sono integrati in un unico dispositivo, riducendo gli ingombri al minimo. Eh sì, tastiera, mouse e perfino webcam sono inclusi nel prezzo.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, ottimizzato per sfruttare al meglio le suite di Microsoft, gli strumenti di produttività, l’editing video e la grafica, per garantire un’esperienza immersiva e creativa. Il processore integrato è l’Intel Celeron J4025, con una frequenza massima di 2,9GHz, 4MB di cache L2 e 2 core con 2 thread. Questa CPU dinamica è in grado di adattarsi alle varie attività svolte sul computer. Lo schermo ha una diagonale da 21.5″ e una risoluzione Full HD di 1920 x 1080p. È dotato della tecnologia IPS antiriflesso, con bordi sottili su tre lati e una luminosità di 250 Nits. Non è di tipo Touch e copre il 72% dello spazio colore NTSC, garantendo una visione chiara e nitida.

La memoria del sistema è composta da 8GB di RAM DDR4 con frequenza di 2400MHz, purtroppo non espandibile, e uno spazio di archiviazione di 256GB SSD PCIe NVMe 2280. Il computer dispone di due slot di espansione M.2 per ulteriori SSD e schede WLAN. La scheda grafica integrata è l’Intel UHD 600 Graphics, compatibile con DirectX 12 e in grado di supportare un refresh rate massimo di 4096 x 2160 a 60Hz tramite la porta HDMI 1.4.

Il design di HP All-in-One è compatto e sottile, realizzato con il 15% di plastica riciclata post-consumo. Le cornici sono sottili su tre lati, il computer dispone di casse audio integrate da 2W e , come già anticipato, webcam HP True Vision HD, mouse e tastiera sono inclusi nella confezione. L’HP All-in-One offre una configurazione equilibrata per varie attività e un design compatto e sottile, rendendolo una scelta interessante per chi cerca un computer desktop multifunzione a un prezzo scontato su Amazon.

