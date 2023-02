HP 255 G8: l'offerta che stavi cercando

Il Notebook HP 255 G8 è un’ottima opzione per chi cerca un laptop performante a un prezzo accessibile. Il prodotto è scontato su Amazon a soli 399,00 euro e offre una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono adatto sia per l’uso professionale che personale. Inoltre, ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi acquistare pagandolo in comode rate a tasso zero.

HP 255 G8: ultimi pezzi rimasti a questo prezzo

HP 255 G8 è dotato di una CPU AMD Athlon 3020 Dual Core di ultima generazione con frequenza base di 1,2 GHz e frequenza in Burst Mode di 2,6 GHz. La memoria RAM DDR4 da 16 Gb e il disco interno M2 SSD da 128 Gb, uniti al disco secondario da 500 Gb, offrono un’archiviazione totale di 628 Gb. Il Notebook HP 255 G8 è dotato di una webcam a colori HD, Wi-Fi, LAN, Bluetooth, ingresso combo cuffie-microfono e tastiera QWERTY italiana. Inoltre, il laptop dispone di tre porte USB, di cui una di tipo C. Questo dispositivo è dotato di un display Full HD da 15,6″, che garantisce una visione nitida delle immagini e dei video.

Il Notebook HP 255 G8 è fornito con una serie di software preinstallati, tra cui l’antivirus Microsoft, Windows 11 Professional, Libre Office Open Source e alcuni software open source come Adobe Reader, lettore multimediale e software di fotoritocco. Inoltre, il laptop è dotato di un’app per la creazione del disco di ripristino e per la richiesta di assistenza rapida su prenotazione. Questo laptop è pronto all’uso e non richiede alcuna configurazione iniziale. Il prodotto viene fornito con tutti i driver di sistema, aggiornamenti ed utility per la produttività immediata al primo avvio. Inoltre, la garanzia italiana di due anni e l’assistenza tecnica garantita offrono un ulteriore livello di sicurezza per gli acquirenti.

In sintesi, il Notebook HP 255 G8 è un’ottima scelta per chi cerca un laptop performante, dotato di un’ampia capacità di archiviazione e di un’ottima assistenza tecnica. Il prezzo scontato su Amazon lo rende un’opzione ancor più allettante per coloro che vogliono un laptop di alta qualità a un prezzo accessibile, ad un prezzo di soli 399,00 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.